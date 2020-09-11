У Києві на коронавірус захворіли 174 школярі і 83 вчителі, дитсадки заповнені наполовину

У той час, як у Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через нові правила карантину, в Києві на коронавірус захворіли 174 школярі і 83 педагоги, водночас два столичних дитсадки відновили роботу після карантину.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, передають Українські Новини.

Всього, за його словами, в столиці працює 426 шкіл з 428 - дві школи закриті через виявлений коронавируса.

Два дитячих садки також закриті через коронавірус.

Ще два дитсадки, на Оболоні і в Дніпровка районі, відновили роботу після карантину.

З 568 київських дитсадків продовжують працювати 554, деякі з них закриті на ремонт.

Наповнення дитсадків дітьми становить 51%.

Тим часом, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони.

Однак незважаючи на високу захворюваність коронавірусів, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

Також повідомляється, що кількість тестів на коронавірус за добу в Україні почала падати.

В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі.

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