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11 вересня 2020, пʼятниця, 12:41 10
Суспільство 2020-09-11T14:00:04+03:00
Українські Новини
У Київській області заборонили роботу нічних клубів

У Київській області заборонили роботу нічних клубів

Ольга Фандорина
Карантин в школах Києва, коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу
Клуб. Фото: pixabay
Клуб. Фото: pixabay

У Київській області заборонили проводити концерти, а також роботу розважальних закладів через нові правила карантину. Про це повідомляє Київська ОДА в п'ятницю, 11 вересня.

"Згідно з постановою Кабміну від 22 липня 2020 р. № 641, на території Київської області на період карантину заборонено проведення концертів, крім тих, які проводяться закладами культури в приміщеннях і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності ", - сказано в повідомленні.

Також комісія заборонила роботу розважальних закладів (нічних клубів) і діяльність установ громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів, кафе, барів, їдалень, кафетеріїв, буфетів). Проте зазначені установи можуть продовжувати працювати, але за умови дотримання карантинних заходів.

Заборона встановлена на час дії карантину.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві 4 школи і дитсадки закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Також попри високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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