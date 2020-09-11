Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка

З 14 вересня в Україні набуде чинності оновлене епідемічне зонування, тоді як українці перебувають на карантині вже 185-й день Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

До "червоної" карантинної зони будуть віднесені:

- місто Чоп Закарпатської області;

- Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- Самбірський і Пустомитівський райони Львівської області;

- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;

- місто Дубно Рівненської області;

- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський і Чортківський райони Тернопільської області;

- Великобурлуцький район Харківської області;

- місто Славута і Волочиський район Хмельницької області;

- місто Канів Черкаської області;

- місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.

- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

До "помаранчевої" зони:

- містах Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;

- Ківерцівський, Луцький і Маневицький райони Волинської області;

- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький і Попільнянський райони Житомирської області;

- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

- міста Ірпінь і Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони Київської області;

- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський і Радехівський райони Львівської області;

- місто Вознесенськ Миколаївської області;

- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони Одеської області;

- міста Вараш і Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;

- місто Суми Сумської області;

- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький і Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин, Первомайський і Харківський район Харківської області;

- місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Нетішин, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смоленської райони Черкаської області;

- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

- Борознянський, Куликівський і Ніжинський райони Чернігівської області;

- місто Київ.

До "жовтої" зони:

- міста Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Любашівський, Шацький, Луцький, Старовижівський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

- міста Житомир і Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський і Чуднівський райони Житомирської області;

- міста Берегово і Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський і Тлумацький райони Івано-Франківської області;

- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав і Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Таращанський і Фастівський райони Київської області;

- міста Борислав, Моршин, Самбір і Стрий, Жовківський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;

- міста Миколаїв і Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

- міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар і Южне, Арцизький, Білгород-Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Сирітський райони Одеської області;

- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

- міста Конотоп, Лебедин і Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середина-Будський, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;

- міста Куп'янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський і Шевченківський райони Харківської області;

- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам'янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський і Черкаський райони Черкаської області;

- міста Чернігів і Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський районах Чернігівської області.

Всі інші населені пункти і райони віднесені до "зеленої" зони.

Таке епідемічне зонування встановлюється на 14 днів.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві 4 школи і дитсадки закриті на карантин, 126 класів переведені на "дистанційку".

Також незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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