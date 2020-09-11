В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі

За минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася за добу на 3 144 до 148 756, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 076 порівняно з попередньою добою, 9 вересня. Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 11 вересня в Україні зареєстровано 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 осіб одужали. За добу зафіксовано 3 144 нових випадки захворювання, одужали 1 128 осіб, померли 53 людини. Таким чином, 10 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 3 144 проти 1 128. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 11 вересня становила 78 675 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 626), в Києві (16 523) та Харківській області (12 112). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 4 690 випадків; Волинська область — 6 161 випадок; Дніпропетровська область — 3 093 випадки; Донецька область — 1 942 випадки; Житомирська область — 4 055 випадків; Закарпатська область — 8 453 випадки; Запорізька область — 2 136 випадків; Івано-Франківська область — 10 953 випадки; Кіровоградська область — 885 випадків; м. Київ — 16 523 випадки; Київська область — 6 648 випадків; Львівська область — 16 626 випадків; Луганська область — 532 випадки; Миколаївська область — 1 851 випадок; Одеська область — 9 157 випадків; Полтавська область — 1 130 випадків; Рівненська область — 10 217 випадків; Сумська область — 2 229 випадків; Тернопільська область — 8 377 випадків; Харківська область — 12 112 випадків; Херсонська область — 576 випадків; Хмельницька область — 3 695 випадків; Чернівецька область — 11 847 випадків; Черкаська область — 2 294 випадки; Чернігівська область — 2 574 випадки. Коронавірус в Україні на 11 вересня. Кількість хворих на Covid-19 станом на 11 вересня. Інфографіка: МОЗ Як повідомляли Українськi Новини, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони. Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.