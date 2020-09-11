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11 вересня 2020, пʼятниця, 09:25 17 Інфографіка
Суспільство 2020-09-11T11:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі

В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі

Надежда Комендантова
Коронавірус, Covid-19, кількість хворих
Коронавірус. Скриншот видео Global News
Коронавірус. Скриншот видео Global News

За минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася за добу на 3 144 до 148 756, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 076 порівняно з попередньою добою, 9 вересня.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 11 вересня в Україні зареєстровано 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 144 нових випадки захворювання, одужали 1 128 осіб, померли 53 людини.

Таким чином, 10 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 3 144 проти 1 128.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 11 вересня становила 78 675 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 626), в Києві (16 523) та Харківській області (12 112).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 4 690 випадків;
  • Волинська область — 6 161 випадок;
  • Дніпропетровська область — 3 093 випадки;
  • Донецька область — 1 942 випадки;
  • Житомирська область — 4 055 випадків;
  • Закарпатська область — 8 453 випадки;
  • Запорізька область — 2 136 випадків;
  • Івано-Франківська область — 10 953 випадки;
  • Кіровоградська область — 885 випадків;
  • м. Київ — 16 523 випадки;
  • Київська область — 6 648 випадків;
  • Львівська область — 16 626 випадків;
  • Луганська область — 532 випадки;
  • Миколаївська область — 1 851 випадок;
  • Одеська область — 9 157 випадків;
  • Полтавська область — 1 130 випадків;
  • Рівненська область — 10 217 випадків;
  • Сумська область — 2 229 випадків;
  • Тернопільська область — 8 377 випадків;
  • Харківська область — 12 112 випадків;
  • Херсонська область — 576 випадків;
  • Хмельницька область — 3 695 випадків;
  • Чернівецька область — 11 847 випадків;
  • Черкаська область — 2 294 випадки;
  • Чернігівська область — 2 574 випадки.

Коронавірус в Україні на 11 вересня. Коронавірус в Україні на 11 вересня.

Кількість хворих на Covid-19 станом на 11 вересня. Інфографіка: МОЗ Кількість хворих на Covid-19 станом на 11 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, українці  перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони. 

Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
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