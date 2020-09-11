В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі

За минулу добу, 10 вересня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 144 до 148 756, кількість померлих від захворювання збільшилася на 53 людини до 3 076 порівняно з попередньою добою , 9 вересня. збільшилася на 21,8 %, нових летальних випадків - на 20,5%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася за добу

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 11 вересня в Україні зареєстровано 148 756 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 076 летальних, 67 005 осіб одужали.

За добу зафіксовано 3 144 нових випадки захворювання, одужали 1 128 осіб, померли 53 людини.

Таким чином, 10 вересня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 3 144 проти 1 128.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що одужали і померли) на ранок 11 вересня становила 78 675 осіб, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (16 626), в Києві (16 523) та Харківській області (12 112).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 4 690 випадків;

Волинська область — 6 161 випадок;

Дніпропетровська область — 3 093 випадки;

Донецька область — 1 942 випадки;

Житомирська область — 4 055 випадків;

Закарпатська область — 8 453 випадки;

Запорізька область — 2 136 випадків;

Івано-Франківська область — 10 953 випадки;

Кіровоградська область — 885 випадків;

м. Київ — 16 523 випадки;

Київська область — 6 648 випадків;

Львівська область — 16 626 випадків;

Луганська область — 532 випадки;

Миколаївська область — 1 851 випадок;

Одеська область — 9 157 випадків;

Полтавська область — 1 130 випадків;

Рівненська область — 10 217 випадків;

Сумська область — 2 229 випадків;

Тернопільська область — 8 377 випадків;

Харківська область — 12 112 випадків;

Херсонська область — 576 випадків;

Хмельницька область — 3 695 випадків;

Чернівецька область — 11 847 випадків;

Черкаська область — 2 294 випадки;

Чернігівська область — 2 574 випадки.

Коронавірус в Україні на 11 вересня.

Кількість хворих на Covid-19 станом на 11 вересня. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українськi Новини, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновили зони карантину. Київ потрапив до помаранчевої зони.

Однак незважаючи на високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл.

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