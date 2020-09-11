Кількість тестів на коронавірус за добу зменшилася

10 вересня було проведено 27 945 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 5,9% менше порівняно з попередньою добою , і 22 953 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 11% менше порівняно з 9 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 50 898 тестувань, з них 27 945 методом ПЛР, а також 22 953 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 806 428 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 11 вересня надійшло 3 285 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновлять зони карантину.

Тим часом, через зростання захворюваності в Україні можуть почати госпіталізувати тільки тяжкохворих.

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