підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
11 вересня 2020, пʼятниця, 12:39 9
Суспільство 2020-09-11T13:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість тестів на коронавірус за добу зменшилася

Кількість тестів на коронавірус за добу зменшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, тести на коронавірус, ПЛР-тести
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

10 вересня було проведено 27 945 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 5,9% менше порівняно з попередньою добою, і 22 953 дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірус, що на 11% менше порівняно з 9 вересня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу в цілому було проведено 50 898 тестувань, з них 27 945 методом ПЛР, а також 22 953 методом ІФА", — сказав він.

Всього з початку року було проведено 1 806 428 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

У вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я за станом на ранок 11 вересня надійшло 3 285 повідомлень про підозру на коронавірусну інфекцію, а з початку 2020 року надійшло 212 029 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українськi Новини, українці перебувають на карантині вже 184-й день, з 14 вересня в Україні оновлять зони карантину.

Тим часом, через зростання захворюваності в Україні можуть почати госпіталізувати тільки тяжкохворих.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні тести на коронавірус ПЛР-тести

В одному з райцентрів Донецької області головлікар...
У Київській області заборонили роботу нічних клубі...
Кількість проведених за добу тестів на коронавірус...
В Одеській області закінчилися тести на коронавіру...
В Україні кількість хворих на коронавірус за добу перевалила за 3 тисячі
Оновлені зони карантину. Де і як зміняться обмеження з понеділка
Новини
У Києві на сьогодні поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус, - мер Кличко 13:55
Посилення карантину в Києві: повний список обмежень 13:44
Юлія Льовочкіна призначена доповідачем у Висновку до Доповіді ПАРЄ "Демократії в умовах пандемії COVID-19" 13:34
Деркач вважає санкції США проти нього помстою і обіцяє представити факти міжнародної корупції 13:28
У Києві на коронавірус захворіли 174 школярі і 83 вчителі, дитсадки заповнені наполовину 13:19
більше новин
Кличко з Пальчевським вийдуть у 2 тур на виборах в мери Києва, - "Соціальний моніторинг" 15:51
Пальчевський вийде у другий тур з Кличком, - "Соціальний моніторинг" 15:58 Прес-реліз
В інтерв'ю Пальчевський набрехав про службу в армії, нахамив журналістці і заперечував свої ж слова про "возз'єднання" з Росією, - фактчекінг ВВС 13:06
Фармацевтична індустрія України стає більш технологічною та інноваційною, - дослідження 19:54
ЗАЗ провів модернізацію і починає виробництво моделей концерну Renault 11:02
більше новин
ДБР викликає Богдана на допит як свідка після інтерв'ю Гордону 14:52
Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський 16:22
Тимошенко вилікувалася від COVID-19 11:00
Інспекція в районі Шумів на Донбасі скасована через зміну вимог Росії і бойовиків, - Офіс президента 15:29
Андрій Богдан. Скріншот відео інтерв'ю Гордону.
Богдан розповів, хто може стати наступним президентом України 09:26
більше новин
Коронавірус не перешкода: кого і в яких умовах очікує осінній призов-2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok