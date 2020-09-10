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10 вересня 2020, четвер, 20:41 5
Суспільство 2020-09-10T21:15:02+03:00
Українські Новини
Попри високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл

Попри високу захворюваність на коронавірус, більшість українців за відвідування учнями шкіл

Анна Рудык
Карантин, Школи у Києві, Навчальні заклади, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Карантин в Україні, Дистанційне навчання, Карантин в навчальних закладах
Навчання в карантин. Фото: Pexels
Навчання в карантин. Фото: Pexels

72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають, що навчання в школах в 2020 році потрібно проводити з відвідуванням навчального закладу попри те, що Київ потрапив в "помаранчеву зону" епідбезпеки, 19% - з відвідуванням і дистанційно (змішано), 5% - повністю дистанційно.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, на їхню думку, яким чином краще проводити навчання з вересня цього року - традиційно, з відвідуванням навчальних закладів або дистанційно.

Так, 72% опитаних відповіли, що традиційно, з відвідуванням навчальних закладів, 19% - змішано – частина учнів навчається в класі, частина дистанційно, 5% – дистанційно, 5% – важко відповісти.

Ті, хто підтримує інноваційні підходи (дистанційні) до навчання дітей, серед респондентів наймолодшої вікової категорії (18-29 років) і жителі міст.

Згідно з опитуванням, 74% респондентів вважають, що ситуація з весняним карантином негативно вплинула на успішність навчання дітей в школах, 66% мають подібні очікування і щодо навчання в цьому році.

Крім цього, 86% опитаних, чиї діти вчилися в школі в цьому році під час карантину, відзначили, що вони мали доступ до онлайн навчання, 14% - не мали.

Основними причинами, які завадили онлайн навчання, опитані назвали відсутність інтернету (33%), погану організацію з боку навчального закладу (15%) і відсутність комп'ютера, планшета або мобільного телефону (14%).

61% відзначили, що заняття з дітьми онлайн відбувалися регулярно, 18% - що вони мали як регулярний, так і нерегулярний характер, 10% сказали, що уроки проходили переважно нерегулярно.

Опитування проводилося з 1 по 5 вересня серед 2,5 тис. повнолітніх жителів усіх регіонів (крім окупованого Криму та деяких територій Луганської та Донецької області) методом особистого формалізованого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,0%.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві 2 школи і 2 дитячі садки закриті на карантин через захворювання на коронавірус, 126 класів переведені на дистанційне навчання в Києві за станом на четвер, 10 вересня.

Також 9 вересня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 2 582 до 145 612, кількість померлих від захворювання збільшилася на 44 людини до 3 023.

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