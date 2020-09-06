Біля Шумів ОБСЄ не виявила змін в позиціях ЗСУ, про які говорив Пушилін

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук заявляє, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що в неділю, 6 вересня, у Києві відбулася розширена нарада керівництва української делегації у Тристоронній контактній групі, участь у якій, зокрема, взяли віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і представники Генерального штабу.

Нараду було приурочено розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань про погрози відкрити вогонь по позиціях Збройних Сил поблизу Горлівки.

Учасники наради провели детальний аналіз ситуації, заслухавши доповіді представника робочої групи ТКГ з питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взявши до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі від 5 вересня.

"Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - підкреслив Кравчук.

Також зазначено, що в документі ОБСЄ чітко вказано, що моніторингова місія провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявила жодних змін в позиціях Збройних Сил порівняно з 5 липня.

Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних Сил, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ.

Особливу увагу на зустрічі було приділено інциденту, що стався в неділю, у результаті якого було поранено українського військовослужбовця, який здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа.

Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що окремі провокації з боку бойовиків не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

У повідомленні наголошується, що за підсумками наради Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

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