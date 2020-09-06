підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 вересня 2020, неділя, 19:15 5
Силові структури 2020-09-06T19:20:27+03:00
Українські Новини
Біля Шумів ОБСЄ не виявила змін в позиціях ЗСУ, про які говорив Пушилін

Біля Шумів ОБСЄ не виявила змін в позиціях ЗСУ, про які говорив Пушилін

Ольга Фандорина
Донбас, війна на Донбасі, ОБСЄ, Денис Пушилін
ОБСЄ. Фото: Facebook/ОБСЕ
ОБСЄ. Фото: Facebook/ОБСЕ

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леонід Кравчук заявляє, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

Зазначається, що в неділю, 6 вересня, у Києві відбулася розширена нарада керівництва української делегації у Тристоронній контактній групі, участь у якій, зокрема, взяли віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран і представники Генерального штабу.

Нараду було приурочено розгляду публічних заяв з боку членів незаконних збройних формувань про погрози відкрити вогонь по позиціях Збройних Сил поблизу Горлівки.

Учасники наради провели детальний аналіз ситуації, заслухавши доповіді представника робочої групи ТКГ з питань безпеки, представників Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України, а також взявши до уваги звіт Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі від 5 вересня.

"Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - підкреслив Кравчук.

Також зазначено, що в документі ОБСЄ чітко вказано, що моніторингова місія провела повітряне спостереження в районі населеного пункту Шуми і не виявила жодних змін в позиціях Збройних Сил порівняно з 5 липня.

Тобто СММ ОБСЄ фактично підтверджує відсутність будь-яких змін у позиційному розташуванні Збройних Сил, які порушували б домовленості ТКГ від 22 липня про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

"Важливо, що це повністю підтверджується у звітах СММ ОБСЄ", - додав глава української делегації в ТКГ.

Особливу увагу на зустрічі було приділено інциденту, що стався в неділю, у результаті якого було поранено українського військовослужбовця, який здійснював роботи з розбору згорілого бліндажа.

Взявши до уваги всі обставини інциденту, учасники наради дійшли висновку, що окремі провокації з боку бойовиків не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

У повідомленні наголошується, що за підсумками наради Кравчук звернувся до спеціального представника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау.

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

Більше новин про: Донбас війна на Донбасі ОБСЄ Денис Пушилін

У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 240 осіб
Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків
Новини
Біля Шумів ОБСЄ не виявила змін в позиціях ЗСУ, про які говорив Пушилін 19:15
Пожежа в Харківській області. Фото: ГСЧС
У Харківській області загасили масштабну лісову пожежу 18:39
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений 17:46
Зниклих у пожежі військових знайшли загиблими 16:34
На початку жовтня пройде саміт Україна-ЄС: озвучений порядок денний 14:29
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль 10:30
Заміна паспорта. Навіщо це потрібно і скільки буде коштувати 05:30
Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці 07:45
більше новин
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження 08:30
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль 10:30
68 дітей отруїлися в школі Рівненської області 21:35
Скільки коштує буряк на ринку 05:20
У цьому році рівень розрахунків "Львівгаз збуту" з "Нафтогазом" склав 137% 19:26 Прес-реліз
більше новин
Командувач ООС спростував звинувачення "глави ДНР", через які бойовики вирішили стріляти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok