Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений

Вперше з початку оголошення режиму припинення вогню 6 вересня бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

"6 вересня 2020 року на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньої контактною групою, і здійснили прицільний обстріл українських позицій", - йдеться в повідомленні.

Бойовики відкрили вогонь з автоматичної станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка.

В результаті обстрілу військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції, отримав поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ВФ РФ направлено йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньої контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл в черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру", - відзначають в штабі.

Також в штабі ООС додали, що при наступному обстрілі українських позицій "Об'єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів".

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини