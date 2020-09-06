підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 вересня 2020, неділя, 17:46 3
Силові структури 2020-09-06T18:51:23+03:00
Українські Новини
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений

Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений

Ольга Фандорина
Збройні сили України, війна на Донбасі, Бойовики, Обстріли
Красногорівка. Фото: stalkerzone.org
Красногорівка. Фото: stalkerzone.org

Вперше з початку оголошення режиму припинення вогню 6 вересня бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу ООС

"6 вересня 2020 року на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньої контактною групою, і здійснили прицільний обстріл українських позицій", - йдеться в повідомленні. 

Бойовики відкрили вогонь з автоматичної станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка.

В результаті обстрілу військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції, отримав поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

"Така зухвалість противника свідчить про те, що ВФ РФ направлено йдуть на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньої контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл в черговий раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру", - відзначають в штабі.

Також в штабі ООС додали, що при наступному обстрілі українських позицій "Об'єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів".

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

Більше новин про: Збройні сили України війна на Донбасі Бойовики Обстріли

У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 240 осіб
Прикордонники в аеропорту Львова не пропускають іноземців, які приїхали до батьків
Новини
Пожежа в Харківській області. Фото: ГСЧС
У Харківській області загасили масштабну лісову пожежу 18:39
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений 17:46
Зниклих у пожежі військових знайшли загиблими 16:34
На початку жовтня пройде саміт Україна-ЄС: озвучений порядок денний 14:29
У Києві зменшується кількість нових випадків коронавірусу. За добу захворіло 240 осіб 13:27
більше новин
Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд 18:56
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений 17:46
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль 10:30
більше новин
Україна на карантині 178-й день. Де і які діють обмеження 08:30
Антирекорд з захворюваності на коронавірус продовжує збільшуватися другий день поспіль 10:30
68 дітей отруїлися в школі Рівненської області 21:35
Скільки коштує буряк на ринку 05:20
Недопуск китайських інвесторів "Мотор Січ" на підприємство може обійтися Україні в $ 3,5 млрд 18:56
більше новин
Командувач ООС спростував звинувачення "глави ДНР", через які бойовики вирішили стріляти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok