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09 вересня 2020, середа, 17:08 5
Зовнішня політика 2020-09-09T17:45:02+03:00
Українські Новини
ТКГ провела позачергове засідання: що вирішили для недопущення зриву режиму тиші

ТКГ провела позачергове засідання: що вирішили для недопущення зриву режиму тиші

Валерия Драгомирова
ТКГ, Бойовики, ОБСЄ, Режим тиші, Засідання ТКГ
Військовий. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Військовий. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) в ході позачергового засідання в середу домовилася про спільну інспекції в районі Шумів на Донбасі для недопущення зриву режиму тиші.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента Володимира Зеленського, передають Українські Новини.

"З метою недопущення зриву режиму повного і всеосяжного припинення вогню в середу, 9 вересня, відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи в форматі відеоконференції", - сказано в ньому.

В ході засідання ОБСЄ знову підтвердила необґрунтованість будь-яких звинувачень бойовиків на адресу Збройних сил в районі Шумів.

"Учасники консультацій домовилися про спільну інспекцію в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Українська сторона запевнила, що забезпечить питання логістики і гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Україна вважає, що засідання дало надію на виконання режиму припинення вогню всіма сторонами надалі.

Як повідомляли Українськi Новини, стало відомо, що на 7 вересня "глава" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін планував обстріл позицій українських військових біля Шумів.

Пізніше "ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій на 10:00 9 вересня.

У середу, 9 вересня, "ДНР" відмовилася від ідеї обстрілу і попросила ОБСЄ замість цього скликати позачергове засідання ТКГ.

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