"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня

Бойовики так званої "ДНР" перенесли запланований обстріл позицій українських військових на 9 вересня. Фото: штаб ООС

Бойовики так званої "ДНР" перенесли запланований обстріл позицій українських військових на 9 вересня. Фото: штаб ООС

Самопроголошена "Донецька народна республіка", "глава" якої пообіцяв обстріляти позиції українських військових 7 вересня , перенесла на 9 вересня початок операції з обстрілу українських укріплень у районі Шумів на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті "ДНР", передають Українські Новини.

"... Було прийнято рішення перенести початок операції з усунення українських укріплень в районі населеного пункту Шуми на 10:00 9 вересня", — сказано в повідомленні.

У ньому також наголошується, що українська сторона все ще може самостійно усунути "незаконно споруджені позиції" і до 22:00 8 вересня направити звіт про факт їх демонтажу.

"ДНР" звинуватила українську сторону в порушеннях домовленостей, досягнутих в рамках тристоронньої контактної групи.

Керівництво "ДНР" спостерігає за районом поблизу Шумів, питання перебуває на контролі особисто у "глави" "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляли Українські новини, у квітні бойовики "ДНР" перейменували Донецьк в "Сталіно".

Також Андрій Білецький заявив, що влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини