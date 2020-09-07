підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Україна
  • "ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня
07 вересня 2020, понеділок, 14:27 7
Україна 2020-09-07T15:00:01+03:00
Українські Новини
"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня

"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня

Александр Савич
ДНР, обстріли на Донбасі, Обстріли
Бойовики так званої
Бойовики так званої "ДНР" перенесли запланований обстріл позицій українських військових на 9 вересня. Фото: штаб ООС

Самопроголошена "Донецька народна республіка", "глава" якої пообіцяв обстріляти позиції українських військових 7 вересня, перенесла на 9 вересня початок операції з обстрілу українських укріплень у районі Шумів на Донбасі.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті "ДНР", передають Українські Новини.

"... Було прийнято рішення перенести початок операції з усунення українських укріплень в районі населеного пункту Шуми на 10:00 9 вересня", — сказано в повідомленні.

У ньому також наголошується, що українська сторона все ще може самостійно усунути "незаконно споруджені позиції" і до 22:00 8 вересня направити звіт про факт їх демонтажу.

"ДНР" звинуватила українську сторону в порушеннях домовленостей, досягнутих в рамках тристоронньої контактної групи.

Керівництво "ДНР" спостерігає за районом поблизу Шумів, питання перебуває на контролі особисто у "глави" "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомляли Українські новини, у квітні бойовики "ДНР" перейменували Донецьк в "Сталіно".

Також Андрій Білецький заявив, що влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу.

Більше новин про: ДНР обстріли на Донбасі Обстріли

Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих
Новини
Разумков назвав Авакова ефективним і безальтернативним міністром 14:44
"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня 14:27
У МОЗ розповіли, які вакцини від інфекційних захворювань є в Україні. Фото: pixabay
У МОЗ розповіли, які вакцини є в Україні 14:11
У МВС Білорусі заявили, що у них найгуманніша міліція в світі 14:06
Кабмін потрібно посилювати новими економічними кадрами, — Разумков 13:45
більше новин
Кандидат у мери Кривого Рогу Дмитро Шевчик взяв на себе особисту відповідальність за майбутнє збитої на переході дитини 16:31
Ігор Палиця назвав головним завданням партії "За майбутнє" повернення влади на місця 10:57
Депутати мають прийняти №3131-д і детінізувати АПК, - аграрії 09:45
Влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу, - Білецький 12:39
Тепер без ПСО: як приватним постачальникам газу доведеться боротися за кожного покупця, - "Газкомтрейд" 10:39
більше новин
Народний депутат Ірина Верещук. Фото: ВРУ
"Навіть повісити по-людськи не змогли". Верещук на парасольці стала героїнею мемів 09:24
Київ і Львівщина лідирують за новими випадками COVID-19: за добу в Україні 2174 нових хворих 09:35 Інфографіка
10.09.20 11:00 Прес-брифінг: "Платіжне та банкоматне шахрайство в Україні у першій половині 2020 року. Презентація онлайн-гри "Здолай шахрая!"" 10:12
В Україні набуло чинності нове карантинне зонування: повний список зон 08:24
Вибори за новими правилами. У Раді роз'яснили, як будуть голосувати українці на місцевих виборах-2020 06:30
більше новин
Вперше з початку перемир'я бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій, є поранений
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok