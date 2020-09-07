"ДНР" перенесла початок обстрілу українських позицій у районі Шумів на Донбасі на 9 вересня

Самопроголошена "Донецька народна республіка", "глава" якої пообіцяв обстріляти позиції українських військових 7 вересня, перенесла на 9 вересня початок операції з обстрілу українських укріплень у районі Шумів на Донбасі. Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті "ДНР", передають Українські Новини. "... Було прийнято рішення перенести початок операції з усунення українських укріплень в районі населеного пункту Шуми на 10:00 9 вересня", — сказано в повідомленні. У ньому також наголошується, що українська сторона все ще може самостійно усунути "незаконно споруджені позиції" і до 22:00 8 вересня направити звіт про факт їх демонтажу. "ДНР" звинуватила українську сторону в порушеннях домовленостей, досягнутих в рамках тристоронньої контактної групи. Керівництво "ДНР" спостерігає за районом поблизу Шумів, питання перебуває на контролі особисто у "глави" "ДНР" Дениса Пушиліна. Як повідомляли Українські новини, у квітні бойовики "ДНР" перейменували Донецьк в "Сталіно". Також Андрій Білецький заявив, що влада приховує кількість загиблих під час останнього обстрілу.