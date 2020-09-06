Командувач ООС спростував звинувачення "глави ДНР", через які бойовики вирішили стріляти

Звинувачення "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна у порушенні домовленостей про припинення вогню не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка, передають Українські Новини.

Згідно з ним, командувач ООС і керівник української сторони в Спільному центрі з координації і контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) перевірили факти, викладені в заяві Пушиліна, щодо облаштування українськими військовими інженерних споруд на позиціях біля населеного пункту Шуми (Донецька область).

"За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і несе в собі політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей... За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона", - сказано в заяві Кравченка.

Командувач підкреслив, що в разі застосування бойовиками зброї командування ООС залишає за собою конституційне право на захист території України і на адекватну відповідь усіма наявними силами і засобами.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяву "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про планований обстрілі українських позицій.

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

З того часу фіксувалися порушення режиму "тиші" з боку бойовиків у вигляді одиночних неприцільних обстрілів, також було зафіксовано порушення домовленостей у вигляді проведення інженерних робіт з окупованої сторони.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини