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06 вересня 2020, неділя, 11:11 5
Події 2020-09-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
Командувач ООС спростував звинувачення "глави ДНР", через які бойовики вирішили стріляти

Командувач ООС спростував звинувачення "глави ДНР", через які бойовики вирішили стріляти

Кира Молчанова
Донбасс, ДНР, ООС, перемир'я, порушення перемир'я, Денис Пушилін
Украинский флаг на Донбассе. Фото: Facebook/ООС
Украинский флаг на Донбассе. Фото: Facebook/ООС

Звинувачення "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна у порушенні домовленостей про припинення вогню не відповідає дійсності.

Про це йдеться в заяві командувача операцією Об'єднаних сил (ООС) Володимира Кравченка, передають Українські Новини.

Згідно з ним, командувач ООС і керівник української сторони в Спільному центрі з координації і контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) перевірили факти, викладені в заяві Пушиліна, щодо облаштування українськими військовими інженерних споруд на позиціях біля населеного пункту Шуми (Донецька область).

"За результатами перевірки встановили, що це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним і несе в собі політичну складову, яка має на меті зрив домовленостей... За вказаний період українська сторона порушень домовленостей в населеному пункті Шуми не здійснювала, як і протилежна сторона", - сказано в заяві Кравченка.

Командувач підкреслив, що в разі застосування бойовиками зброї командування ООС залишає за собою конституційне право на захист території України і на адекватну відповідь усіма наявними силами і засобами.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна скликає позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) через заяву "голови" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Дениса Пушиліна про планований обстрілі українських позицій.

Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Домовленість про припинення вогню на Донбасі набула чинності 27 липня.

З того часу фіксувалися порушення режиму "тиші" з боку бойовиків у вигляді одиночних неприцільних обстрілів, також було зафіксовано порушення домовленостей у вигляді проведення інженерних робіт з окупованої сторони.

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