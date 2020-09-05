"Глава ДНР" планує обстріл позицій українських військових 7 вересня

Після повідомлення ООН, що бойовики самопроголошеної "Донецької народної республіки" ввели смертну кару, стало відомо, що "глава" самопроголошеної "ДНР" Денис Пушилін планує обстріл позицій українських військових біля Шумів на 7 вересня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Пушиліна, повідомляють Українськi Новини.

"Глава ДНР" звинуватив українських військових в діях, спрямованих на зрив перемир'я, при копанні траншей після 22 августа.

Пушілін стверджує, що "ДНР" неодноразово вимагала зарити траншеї, однак цього не було зроблено.

"У зв'язку з цим офіційно заявляю, що відповідно до пункту "е" додаткових заходів мною прийнято рішення видати наказ про відкриття вогню по незаконно зведеним інженерним спорудам в районі населеного пункту Шуми (600 метрів на північний схід від населеного пункту Шуми - район знову обладнаних українських позицій з центром з координатами: 48 градусів 22 хвилини 57 секунд північної широти і 37 градусів 56 хвилин 55 секунд східної довготи)", – цитуються в повідомленні слова Пушиліна.

Стверджується, що офіційне повідомлення про дане рішення буде направлено представниками "ДНР" в контактну групу, а докладні координати місця проведення операції будуть повідомлені українській стороні через Спільний центр по координації і контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Крім того, Пушилін Денис Володимирович запросив СММ ОБСЄ з проханням здійснити моніторинг даної операції в позначене час.

Як повідомляли Українські новини, у квітні цього року Пушилін Денис Володимирович підписав указу про перейменування Донецька в "Сталіно".

Також в січні в Донецьку застрелили ватажка бойовиків "ДНР" Олексія Кривулю.

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