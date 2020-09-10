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10 вересня 2020, четвер, 11:00 9
Економіка 2020-09-10T13:15:03+03:00
Українські Новини
Рубль дорожчає. Курс російської нацвалюти на 10 вересня

Рубль дорожчає. Курс російської нацвалюти на 10 вересня

Надежда Комендантова
Курс валют, курс рубля, курс рубля в Україні, Курс рубля до гривні
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У четвер, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 середній курс купівлі рубля підвищився на 3 копійки і становить 3,31 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля до гривні в середу, з 9 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу підвищився на 2 копійки і становить 3,83 гривню за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 10 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
середній 3,31 3,83
Максимальний 3,62 5,00
мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, НБУ знизив офіційний курс гривні , що встановлюється ним на 10 вересня, на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD.

У четвер, 10 вересня, в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився на 4,10 коп. до 27,9223 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 3,35 коп. до 27,6763 UAH/USD порівняно з курсом валют у середу, 9 вересня.

Крім того, прем'єр-міністр Денис  Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним  і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD. 

Також аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

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