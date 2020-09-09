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09 вересня 2020, середа, 12:10 7
Економіка 2020-09-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Рубль після подорожчання різко впав. Курс російської нацвалюти на 9 вересня

Рубль після подорожчання різко впав. Курс російської нацвалюти на 9 вересня

Анна Рудык
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Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У середу, 9 вересня, середній курс купівлі рубля знизився на 8 копійок і становить 3,28 гривень за 10 рублів порівняно з вівторком, 8 вересня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу рубля в середу знизився на 1 копійку і становить 3,81 гривню за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 9 вересня:

  10 російських рублів
  Купівля продаж
Середній 3,28 3,81
Максимальний 3,62 5,00
Мінімальний 2,50 3,60

Як повідомляли Українські Новини, в середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 вересня на 2,42 коп. до 27,8816 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,20 коп. до 27,6275 UAH/USD.

Крім того, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Також в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

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