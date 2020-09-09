Долар знову подорожчав. Курс валют на 9 вересня

Курс продажу готівкового долара у середу в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 8 вересня на 2,42 коп. до 27,8816 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,20 коп. до 27,6275 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,18 коп. до 32,3631 UAH/EUR, курс продажу знизився на 1,54 коп. до 32,9016 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,6275 27,8816 32,3631 32,9016 3,33 3,82 Максимальний 27,7600 28,0000 32,6000 33,3900 3,62 5,00 Мінімальний 27,4500 27,7800 32,0000 32,6500 2,50 3,62

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD.

Також у проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 3 коп. у вівторок зміцнився на 2 коп. до 27,75 UAH/USD.

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