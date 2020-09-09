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09 вересня 2020, середа, 05:50 7
Економіка 2020-09-09T07:45:02+03:00
Українські Новини
Долар в Україні дійде до психологічної позначки: експерти прогнозують нову вартість курсу

Долар в Україні дійде до психологічної позначки: експерти прогнозують нову вартість курсу

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс долара, девальвація гривні, Долар, Курс долара в Україні
Курс долара
Курс долара

В той час, як Національний банк знову знизив гривню, аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel


У той же час аналітик RoboForex Андрій Гойл в своїх оцінках виходить із того, що Національний банк зможе утримати стабільну ситуацію і має для цього всі ресурси.

"Якщо долар США буде підбиратися до психологічно важливої позначки в 28,00 грн, НБУ буде виходити на торги з продажами. Ресурсів для стримування курсу більш ніж достатньо", - пояснює Гойл.

Що буде з курсом до кінця року

"Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", - розповідає аналітик Єгор Комов.

Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 8 вересня курс продажу долара в київський обмнних пунктах підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Крім того, курс продажу долара для платіжних карт підвищився на 4,89 коп. до 27,9184 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,80 коп. до 27,5781 UAH/USD.

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