Долар в Україні дійде до психологічної позначки: експерти прогнозують нову вартість курсу

В той час, як Національний банк знову знизив гривню , аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Про це йдеться в матеріалі Obozrevatel.



У той же час аналітик RoboForex Андрій Гойл в своїх оцінках виходить із того, що Національний банк зможе утримати стабільну ситуацію і має для цього всі ресурси.



"Якщо долар США буде підбиратися до психологічно важливої позначки в 28,00 грн, НБУ буде виходити на торги з продажами. Ресурсів для стримування курсу більш ніж достатньо", - пояснює Гойл.



Що буде з курсом до кінця року



"Традиційно восени спостерігаємо плавну девальвацію гривні. Ми бачимо, що курс близько 30 гривень на кінець року - це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку. Думаю, що девальвація буде", - розповідає аналітик Єгор Комов.



Як повідомляли Українські Новини, станом на ранок 8 вересня курс продажу долара в київський обмнних пунктах підвищився на 2,32 коп. до 27,8532 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 2,66 коп. до 27,5929 UAH/USD.

Крім того, курс продажу долара для платіжних карт підвищився на 4,89 коп. до 27,9184 UAH/USD, курс купівлі - підвищився на 4,80 коп. до 27,5781 UAH/USD.

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