Офіційний курс валют 10 вересня: долар продовжує зростати

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD , що встановлюється ним на 10 вересня в той час, як аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD, що встановлюється ним на 9 вересня.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,9809 1 долар США 27,8296 1 швейцарський франк 30,3369 10 ієн 2,6199 10 російських рублів 3,6718 1 євро 32,7680



Як повідомляли Українські Новини, в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс близько 29 UAH/USD.



Також долар в обмінниках подорожчав посеред тижня, а курс євро впав в ціні.



Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD.



Тим часом Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени в зв'язку з традиційним зростанням попиту на валюту.

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