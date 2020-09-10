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10 вересня 2020, четвер, 05:15 11
Фінанси 2020-09-10T06:45:01+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют 10 вересня: долар продовжує зростати

Офіційний курс валют 10 вересня: долар продовжує зростати

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Валюта. Фото: pixabay
Валюта. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 2,64 коп. до 27,8296 UAH/USD, що встановлюється ним на 10 вересня в той час, як  аналітик з ForexClub Андрій Шевчишин прогнозує, що гривня найближчим часом дійде до позначки в 28 грн/$, а протяом семи днів втратить в ціні близько 10 копійок.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.


У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 5,23 коп. до 27,8032 UAH/USD, що встановлюється ним на 9 вересня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,9809
1 долар США 27,8296
1 швейцарський франк 30,3369
10 ієн 2,6199
10 російських рублів 3,6718
1 євро 32,7680


Як повідомляли Українські Новини,  в проєкт держбюджету на 2021 рік закладають курс  близько 29 UAH/USD.

Також долар в обмінниках подорожчав посеред тижня, а курс євро впав в ціні.  

Крім того, прем'єр-міністр Денис  Шмигаль прогнозує, що курс гривні до кінця року буде стабільним  і буде коливатися в межах 27-28 UAH/USD. 

Тим часом Concorde Capital прогнозує девальвацію гривні восени  в зв'язку з традиційним зростанням попиту на валюту.

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