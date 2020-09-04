Шмигаль прогнозує курс гривні 27-28 UAH/USD до кінця року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що до кінця 2020 року курс гривні буде стабільним і коливатиметься в межах 27-28 UAH/USD.

Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24", передають Українські Новини.

"До кінця року у нас залишається сплата близько 46 млрд гривень, еквівалент у валюті, це вже не критичні платежі для бюджету, і я впевнений, що вони ніяк не вплинуть на коливання курсу, ми це прораховували і проговорювали і з НБУ, і з Міністерством фінансів. Тому з точки зору стабільності економіки, бюджету, валютного курсу, у нас все в порядку... Курс буде стабільним, він буде коливатися в межах 27-28 гривень/долар, як зараз і є", — сказав він.

З слів Шмигаля, причин для різкої зміни курсу в будь-яку сторону наразі немає.

"Сьогодні у нас одна з найбільш стабільних ситуацій з золотовалютними резервами, з ліквідністю банків, абсолютно достатньо коштів у банків і на рахунках, у нас сьогодні хороша ліквідність за єдиним казначейським рахунком, у нас сьогодні відбулося скорочення загальнодержавного боргу в зв'язку зі сплатою 2,2 млрд доларів. Тому все у нас з курсом буде в порядку", — зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, міжбанк в п'ятницю закрився зниженням курсу гривні.

Тим часом Шмигаль розповів, якою буде ціна на газ в жовтні.

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