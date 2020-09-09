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09 вересня 2020, середа, 20:43 10
Політика 2020-09-09T21:30:02+03:00
Українські Новини
Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко

Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко

Ольга Фандорина
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Микола Тищенко, Вплив на президента

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що скандальний ресторатор-народний депутат Микола Тищенко має на президента Володимира Зеленського великий вплив. Про це він повідомив у великому інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За словами Богдана, Зеленський в кінці минулого року хотів зробити Тищенка головою фракції замість Давида Арахамія.

А ось дружина президента, за словами Богдана, намагається не впливати на главу держави в політичних питаннях. Хоча колишній чиновник додав, що Олена Зеленська доклала зусиль до погіршення ставлення до нього з боку президента. Але більш детально цю думка не розвинув.

Раніше в Києві згоріла Тесла, якій Зеленський двічі давав інтерв'ю, ставши президентом. Це був автомобіль Андрія Богдана, який до Єрмака очолював офіс президента. Богдан звинуватив у підпалі "влади" і пообіцяв вивести їх на чисту воду. Після розриву з Зеленським Богдан став його зрідка критикувати. "Ви перетворили абсолютну владу в посміховисько", - сказав Богдан Зеленському через фейсбук. 

Як повідомляли Українськi Новини, в підпалі своєї Tesla Богдан звинуватив владу, назвавши інцидент погрозою.

Раніше його Tesla помітили припаркованою з порушеннями, оскільки автомобіль займав півтори смуги для руху транспорту

Крім того, Зеленський розповів, що хотів призначити Богдана генеральним прокурором, а не головою Офісу Президента.

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Богдан розповів, що найбільший вплив на Зеленського має дружина Олена і ресторатор Тищенко 20:43
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