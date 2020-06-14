Нардеп Микола Тищенко став головою парторганізації "Слуги народу" в Києві

Народний депутат Микола Тищенко очолив столичне відділення партії "Слуга народу". До київської міської ради політсили увійшли такі депутати, як Олександр Ткаченко, Богдан Яременко та інші.

Про це в неділю, 14 червня, інформує прес-служба партії "Слуга народу", пише "Страна".

"Ми створюємо справжню народну партію, яка прийшла в політику надовго. Ми були, є і будемо відкриті для киян і для всіх тих, хто хоче будувати нову і сильну Україну і по-справжньому європейський Київ. Для мене це велика честь!" - заявив Тищенко.

Рішення про його призначення прийняли під час конференції міського партійного центру. Його кандидатуру також затвердила Вища рада партії.