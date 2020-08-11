"Бахнули керасінчіку у кастрік": Богдан звинуватив владу в підпалі його Tesla

Колишній керівник Офісу Президента Володимира Зеленського (травень 2019 - лютий 2020) Андрій Богдан вважає підпал його автомобіля Tesla погрозою від влади.

Про це він повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі невідомий підпалив мій улюблений і задекларований автомобіль - Тесла S ... Звичайно всіх хвилює питання хто це зробив і чому? Оскільки це лише один момент в ряду кримінальних справ проти мене і моїх друзів і чорнушних хвиль в ЗМІ, я розцінюю це, як погрозу від влади", — написав він.

Богдан акцентував на тому, що авто було спалено дотла рівно через півроку після того, як він звільнився з посади керівника Офісу.

"Простежується певний символізм ... Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах", — написав він.

Богдан намір знайти винних.

"Дорогі, кризові історії — моя робота. Перекладаю — це ви зараз бахнули керасінчіку в кастрік. Ну що ж, будемо зараз активно виводити вас на чисту воду і постараємося забезпечити вас комфортними умовами відбування покарання (про комфортні - не обіцяю) ", — написав він.

Як повідомляли Українськi Новини, Богдан задекларував дві Тесли.

Недавно Богдан кинув Теслу посреди дороги, перекривши рух транспорту.

Володимир Зеленський в Teslа Богдана неодноразово записував відео-інтерв'ю.

Після звільнення Богдан і Зеленський "обмінялися люб'язностями" в ЗМІ.