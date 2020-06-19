Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху

Відпочивши після звільнення на Сейшелах, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан після сварки з цапом у зоопарку зайняв "почесне місце героя паркування", коли припаркував свій кросовер Tesla Model X прямо посеред дороги, через що автомобіль перекрив майже півтори смуги для руху транспорту на вулиці Володимирській у центрі Києва. Про це передає спільнота dtp.kiev.ua на Facebook.

Як зазначає відомство, у колишнього глави Офісу президента України дійсно є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще в 2016 році.

Минулого року цей автомобіль став дуже відомим, оскільки тоді на ньому їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана Теслу для фільмування своїх відеороликів, адресованих народові.

Як повідомляли Українські Новини, після звільнення з Офісу Зеленського Андрій Богдан відновив адвокатську діяльність.

Крім того, Андрій Богдан подякував Зеленському за своє звільнення.

Також 11 червня, ЗМІ опублікували інтерв'ю з Зеленським, в якому він заявив, що мав намір призначити Богдана генпрокурором. Але його плани змінилися, коли він побачив, як "влада його з'їдає", після чого ексглава ОП виступив зі звинуваченнями проти Зеленського.