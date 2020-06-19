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  • Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху
19 червня 2020, пʼятниця, 13:21 7
Політика 2020-06-19T14:00:02+03:00
Українські Новини
Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху

Андрій Богдан "героїчно" кинув свою Tesla посеред дороги, перекривши майже півтори смуги для руху

Елизавета Кесельман
Андрій Богдан, Офіс Президента України, Звільнення Богдана, ОП
Tesla Андрія Богдана перекрила майже півтори смуги для руху. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua
Tesla Андрія Богдана перекрила майже півтори смуги для руху. Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

Відпочивши після звільнення на Сейшелах, колишній глава Офісу президента Андрій Богдан після сварки з цапом у зоопарку зайняв "почесне місце героя паркування", коли припаркував свій кросовер Tesla Model X прямо посеред дороги, через що автомобіль перекрив майже півтори смуги для руху транспорту на вулиці Володимирській у центрі Києва. Про це передає спільнота dtp.kiev.ua на Facebook.

Як зазначає відомство, у колишнього глави Офісу президента України дійсно є електричний кросовер Tesla Model X, його він купив ще в 2016 році.

Минулого року цей автомобіль став дуже відомим, оскільки тоді на ньому їздив президент Володимир Зеленський – глава держави позичав у Богдана Теслу для фільмування своїх відеороликів, адресованих народові.

Як повідомляли Українські Новини, після звільнення з Офісу Зеленського Андрій Богдан відновив адвокатську діяльність.

Крім того, Андрій Богдан подякував Зеленському за своє звільнення.

Також 11 червня, ЗМІ опублікували інтерв'ю з Зеленським, в якому він заявив, що мав намір призначити Богдана генпрокурором. Але його плани змінилися, коли він побачив, як "влада його з'їдає", після чого ексглава ОП виступив зі звинуваченнями проти Зеленського.

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