Вночі у Києві згоріла Tesla Model S. У ЗМІ кажуть, що це авто — Богдана

Автомобіль Tesla Model S згорів вночі у Дніпровському районі в Києві, а в деяких ЗМІ стверджують, що згідно з даними правоохоронних огранів, власник авто – ексголова Офісу Президента Андрій Богдан.

Про це сказано в повідомленні пресслужби управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві, передають Українські Новини.

11 серпня о 2:41 в оперативно-координаційний центр ДСНС надійшов виклик про те, що у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Юності, 8/2 у Дніпровському районі столиці загорівся автомобіль.

На місце виклику були направлені рятувальники.

Як з'ясувалося, пожежа виникла в електромобіль Tesla Model S.

3:23 пожежа була ліквідована.

У результаті пожежі в автомобілі знищено салон, багажний відсік, дах, заднє і переднє скло, задні і передні вікна, задні два колеса, частково пошкоджено лакофарбове покриття передньої частини автомобіля.

Від високої температури при пожежі частково пошкоджено лакофарбове покриття припаркованих поруч автомобілів Honda і Mazda.

За даними ЗМІ, автомобіль належить ексголові Офісу Президента Андрію Богдану.

В цьому автомобілі Президент Володимир Зеленський неодноразово записував відео-інтерв'ю.

Джерело Українських Новин в правоохороних органах не підтвердило, що згорів саме автомобіль Богдана.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан задекларував наявність 15 об'єктів нерухомості, серед яких квартира в Словаччині, інвестиції в ще 10 квартир у Києві, 5 автомобілів Tesla і Mercedes-Benz, а також 3 швейцарських наручних годинників класу "люкс" і заощадження на 1,4 млн доларів, 0,8 млн євро і 10,6 млн гривень.

Після звільнення з Офісу Зеленського Андрій Богдан відновив адвокатську діяльність.

Крім того, Зеленський розповів, чому звільнив Богдана.