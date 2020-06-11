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11 червня 2020, четвер, 11:16 15
Президент 2020-06-11T12:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента

Зеленський хотів призначити Богдана генпрокурором, а не головою Офісу Президента

Анна Рудык
Володимир Зеленський, Андрій Богдан, Офіс президента, Офіс Президента України, Звільнення Богдана
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський хотів призначити Андрія Богдана, якого він звільнив з посади голови Офісу Президента, генеральним прокурором, а не головою Офісу Президента.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що з самого початку в мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він говорив, і він повинен йти на генпрокурора. Я так вважав... Я з самого початку хотів, щоб він був потужним генеральним прокурором України", — сказав Зеленський.

На його думку, Богдана зіпсувала влада і він почав конфліктувати в команді.

"Тому, мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа", — зауважив Зеленський.

Він додав, що не вважає помилкою призначення Богдана головою Офісу Президента, оскільки на той момент він був найбільш підходящою людиною.

Зеленський підкреслив, що зараз не спілкується з Богданом.

Як повідомляли Українські Новини, Богдан оприлюднив свою декларацію.

Раніше Зеленський розповів, чому звільнив Богдана.

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