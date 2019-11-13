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  • Томіленко на семінарі в Гельсінкі розповів як Зеленський двічі дав "інтерв'ю" Tesla та 1 раз – акторові
13 листопада 2019, середа, 16:56 3
ЗМІ 2019-11-13T19:00:04+02:00
Українські Новини
Томіленко на семінарі в Гельсінкі розповів як Зеленський двічі дав "інтерв'ю" Tesla та 1 раз – акторові

Томіленко на семінарі в Гельсінкі розповів як Зеленський двічі дав "інтерв'ю" Tesla та 1 раз – акторові

НСЖУ, Сергій Томіленко, Гельсінкі, Фінська спілка журналістів
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

12 листопада голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко, виступаючи на семінарі, організованому в Гельсінкі Фінською спілкою журналістів та фундацією Вікіс за підтримки Європейської Комісії, звернув увагу колег на спроби Президента України Володимира Зеленського свідомо ігнорувати традиційні медіа.

Про це Томіленко повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Володимир Зеленський вже двічі "давав інтерв'ю" автомобілю Tesla, з нагоди 100 днів перебування "дав інтерв'ю" найнятому акторові, який зіграв роль журналіста, - зазначив Сергій Томіленко. - Навіть багатогодинний прес-марафон, при тому що 300 журналістів поставили запитання, став ще одним шоу на додаток до власних каналів прямого спілкування із громадянами".

Голова НСЖУ зазначив, що сучасні гібридні загрози вимагають адекватного реагування держави. Але без встановлення довіри до влади будь-які ідеї змінити інформаційне законодавства сприйматимуться критично.

"В Україні усталеною практикою є використання владних повноважень не для вирішення суспільних проблем, а для боротьби з опонентами чи критичної пресою, - повідомив європейським колегам Томіленко. - Тому НСЖУ не підтримує "експрес-режим" із впровадження змін до інформаційного законодавства під гаслами "боротьби з фейками".

"Лише завдяки широкій дискусії повинно бути встановлено взаєморозуміння, і напрацьовані запобіжники від можливих утисків свободи слова", - наголосив голова НСЖУ.

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