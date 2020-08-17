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17 серпня 2020, понеділок, 16:50 5
Політика 2020-08-17T18:00:02+03:00
Українські Новини
Мер Умані чекає Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком через преспективу масового приїзд

Мер Умані чекає Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком через преспективу масового приїзду хасидів

Валерия Драгомирова
Умань, Володимир Зеленський, Офіс Президента України, Хасиди, Олександр Цебрій
Олександр Цебрій. Фото:
Олександр Цебрій. Фото: "Страна"

Мер Умані Олександр Цебрій, який готовий перекривати дороги в місто, аби не пустити хасидів, приїхав до Києва під Офіс Президента, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масовому приїзду хасидів у місто у вересні.

Про це пише "Страна".

Повідомляється, що Цебрій приїхав з карематом, спальним мішком, розкладним стільчиком і з довідкою, що у нього немає коронавірусу. Однак його поки не пускають під ОП. Він був у бюро перепусток в ОП, де сьогодні кинув своє звернення і прохання зустрітися з президентом в ящик кореспонденції. Тепер мер сидить під Офісом і чекає Зеленського.

Поліція діалогу поговорила з мером і пояснила правила перебування. 


"Спальний мішок можна принести під ОП з 22:00 до 6:00. І прохання не смітити".

Своєю чергою мер сказав, що він не влаштовує флешмобів, акцій, він чекає одну людину — Зеленського.

"Я хочу донести до нього (президента Зеленського - Ред.) інформацію, він можливо не все знає про візит паломників, який повинен відбутися 19 числа на території нашого міста для святкування Рош-ха-Шана. Тому я хочу пояснити йому ситуацію в Умані, розповісти про настрої уманьчан, хочу застерегти від непередбачених наслідків, які можуть бути заподіяні паломниками, які приїжджають в місто, ймовірно з червоної зони, оскільки держава Ізраїль на сьогодні у червоній зоні", — розповів Цебрій.

З його слів, в його діях немає політики і антисемітизму, а тільки турбота про здоров'я жителів Умані.

Як повідомляли Українські Новини, Ізраїль закликає Україну заборонити в'їзд хасидам на святкування Рош Ха-Шана в Умані в цьому році.

Тим часом Ізраїль частково відновив авіасполучення і послабив карантин.

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