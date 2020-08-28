В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі

після того, як Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані . В аеропорту "Бориспіль" перебуває понад 200 єврейських прочан, і тепер вони не можуть залишити транзитну зону, тому що їм відмовлено у в'їзді в Україну Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News .

Один з хасидів зняв відео, де він і інші паломники потрапили в охоронювану з собаками зону в Борисполі. За його словами, їх не пропускають вже шість годин.

"Паломник підкреслює, що прикордонні служби сортують тут людей за національністю. Якщо бачать, що ви єврей з ізраїльським паспортом, то відразу відводять під охорону. Це повністю антисемітські дії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Також Ізраїль просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані перед масовим паломництвом на свято Рош Ха-Шана в вересні .

Поліція відкрила справу через конфлікт між жителями Умані та хасидами.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини