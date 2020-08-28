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  • В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі
28 серпня 2020, пʼятниця, 21:34 5
Політика 2020-08-28T22:02:09+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі

В аеропорту "Бориспіль" застрягли дві сотні хасидів: вони звинувачують прикордонників в антисемітизмі

Ольга Фандорина
Рош Ха-Шана, Прикордонники, Хасиди, Паломництво, хасиди в Умані

В аеропорту "Бориспіль" перебуває понад 200 єврейських прочан, і тепер вони не можуть залишити транзитну зону, тому що їм відмовлено у в'їзді в Україну після того, як Україна суттєво обмежить паломництво хасидів до Умані. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News .

Один з хасидів зняв відео, де він і інші паломники потрапили в охоронювану з собаками зону в Борисполі. За його словами, їх не пропускають вже шість годин. 

"Паломник підкреслює, що прикордонні служби сортують тут людей за національністю. Якщо бачать, що ви єврей з ізраїльським паспортом, то відразу відводять під охорону. Це повністю антисемітські дії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські новини, мер Умані  готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.

Також Ізраїль  просив Україну заборонити паломництво хасидів до Умані перед масовим паломництвом на свято Рош Ха-Шана в вересні .

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