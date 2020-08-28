Поліція відкрила справу через конфлікт між жителями Умані та хасидами

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош Ха-Шана в Умані (Черкаська область).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Черкаської області, передають Українські Новини.

"27 серпня близько 23:00 в Уманській відділ поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України і групою брацлавських хасидів, які прибули в місто Умань для святкування Рош Ха-Шана. При виїзді на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їхню думку, незаконним будівництвом", - йдеться в ньому.

Вказується, що під час зазначених подій поліція забезпечила охорону громадського порядку, встановила всіх причетних до конфлікту осіб і попередила подальші протиправні дії.

За даним фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в Умані, слідчим відділом Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу.

Поліція встановлює всі обставини події і здійснює слідчі заходи для надання правової оцінки діям всіх причетних до конфлікту осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, у зв'язку з епідемією коронавірусу Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від відвідування Умані (Черкаська область) на честь святкування Рош Ха-Шана.

Крім того, 26 серпня прикордонники не пустили в Україну частину громадян Ізраїлю, які прибули в аеропорт "Бориспіль".

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