підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
28 серпня 2020, пʼятниця, 14:47 12
Силові структури 2020-08-28T16:00:02+03:00
Українські Новини
Поліція відкрила справу через конфлікт між жителями Умані та хасидами

Поліція відкрила справу через конфлікт між жителями Умані та хасидами

Валерия Драгомирова
Умань, Рош Ха-Шана, Кримінальна справа, Конфлікт, Хасиди, хасиди в Умані

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення прав громадян, які прибули на святкування Рош Ха-Шана в Умані (Черкаська область).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Черкаської області, передають Українські Новини.

"27 серпня близько 23:00 в Уманській відділ поліції надійшло повідомлення про виникнення конфлікту між групою громадян України і групою брацлавських хасидів, які прибули в місто Умань для святкування Рош Ха-Шана. При виїзді на місце події було встановлено, що група осіб перешкоджала іноземцям потрапити на територію домоволодіння, мотивуючи це можливістю поширення COVID-19 і, на їхню думку, незаконним будівництвом", - йдеться в ньому.

Вказується, що під час зазначених подій поліція забезпечила охорону громадського порядку, встановила всіх причетних до конфлікту осіб і попередила подальші протиправні дії.

За даним фактом і за іншими фактами конфліктів, які відбулися в Умані, слідчим відділом Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) Кримінального кодексу.

Поліція встановлює всі обставини події і здійснює слідчі заходи для надання правової оцінки діям всіх причетних до конфлікту осіб.

Як повідомляли Українськi Новини, у зв'язку з епідемією коронавірусу Україна та Ізраїль закликали хасидів утриматися від відвідування Умані (Черкаська область) на честь святкування Рош Ха-Шана.

Крім того, 26 серпня прикордонники не пустили в Україну частину громадян Ізраїлю, які прибули в аеропорт "Бориспіль".

Більше новин про: Умань Рош Ха-Шана Кримінальна справа Конфлікт Хасиди хасиди в Умані

Хасиди намагалися потрапити в Умань, місцеві жител...
У МЗС спростували, що закриття кордонів для інозем...
Україна істотно обмежить паломництво хасидів до Ум...
Ексглава одного з відділень "Асоціації платників п...
Захворюваність на коронавірус стрімко зростає третій день поспіль
Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу, - ЄБА
Новини
Затримані за напад на автобус - мешканці Дніпра. Фото: Facebook
ЗМІ опублікували фото і прізвища націоналістів, які напали на автобус ОПЗЖ під Харковом 16:07 Фото
В Івано-Франківську частково зупиниться громадський транспорт. Працюють тільки спецрейси 15:59
НКРЕКП вимагає у постачальників газу надати інформацію про ціну на газ на вересень 15:55 Документ
У липні середня зарплата збільшилася, - Держстат 15:45
Завтра на Кільцевій дорозі в Києві частково обмежать рух 15:44 Карта
більше новин
Зміни до податкового законодавства для грального бізнесу необхідно прийняти невідкладно, - експерти 13:09
ДК "Нафтогаз України" підняв ціну на газ для населення, — ЗМІ 10:28
Рішення місцевих рад про заборону азартних ігор є нікчемними, - експерти 13:13
Команда "УДАРу" готова взяти на себе відповідальність за владу на місцях, — Палатний 17:47
Закупівлі "Укренерго" в 2018-2019 вдвічі дешевше аналогічних в "Енергоатомі", "Укргідроенерго" та "Центренерго", - дослідження 11:51
більше новин
Виші сьогодні опублікують списки тих, хто вступив на бюджет. До якого числа і як подавати оригінали документів 09:10
Пенсіонери. Фото: dobrepole.com.ua
Інформацію про пенсію та страховий стаж можна перевірити онлайн. Як це працює 05:45
Білоруси не змогли полетіти в Україну через закриття кордонів на добу раніше 10:33
Маски, антисептики і захисні щитки. За якими правилами запрацюють школи з 1 вересня 06:00
АТ "Харківгаз" провів перші на Харківщині випробування газорозподільної системи воднем 16:05 Прес-реліз
більше новин
Відсьогодні до 28 вересня в'їзд в Україну іноземцям заборонено
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok