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04 вересня 2020, пʼятниця, 15:37 8
Суспільство 2020-09-04T17:15:05+03:00
Українські Новини
В Умані у шести хасидів виявили коронавірус

В Умані у шести хасидів виявили коронавірус

Валерия Драгомирова
Паломники, Коронавірус, хасиди в Умані
Хасиди в Умані. Фото: Радіо Свобода
Хасиди в Умані. Фото: Радіо Свобода

У той час, як в Умань пустять тільки обмежена кількість хасидів, вже у шести приїжджих хасидів-паломників виявили коронавірус. 

Про це розповів мер міста Олександр Цебрій в коментарі для Pavlovsky News.

Повідомляється, що в місцевій лікарні є тільки 14 койко-місць, призначених для хворих на коронавірусів, а лікуються 18 осіб. Тобто, для розміщення інфікованих довелося шукати додаткові можливості.

За словами цебро, всі хасиди, які прибули в місто, мають пройти тестування на COVID-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок. Він зазначив, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

Мер також зазначив, що зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.

Як повідомляли Українські Новини, в Умані підлітки напали на хасида і розбили йому ніс .

Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати. 

Крім того, Цебрій чекав Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком через приїзд хасидів. 

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