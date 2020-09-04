В Умані у шести хасидів виявили коронавірус

У той час, як в Умань пустять тільки обмежена кількість хасидів , вже у шести приїжджих хасидів-паломників виявили коронавірус.

Про це розповів мер міста Олександр Цебрій в коментарі для Pavlovsky News.

Повідомляється, що в місцевій лікарні є тільки 14 койко-місць, призначених для хворих на коронавірусів, а лікуються 18 осіб. Тобто, для розміщення інфікованих довелося шукати додаткові можливості.

За словами цебро, всі хасиди, які прибули в місто, мають пройти тестування на COVID-19 в приватних клініках Умані за свій рахунок. Він зазначив, що поки з виконанням цієї вимоги проблем немає.

Мер також зазначив, що зараз всі прийняті в Умані заходи дозволяють тримати ситуацію під контролем і зберігати спокій у городян.



Як повідомляли Українські Новини, в Умані підлітки напали на хасида і розбили йому ніс .



Раніше мер Умані заявляв, що готовий перекривати дороги в місто , якщо хасиди масово захочуть туди приїхати.



Крім того, Цебрій чекав Зеленського під ОП з розкладним стільчиком і спальним мішком через приїзд хасидів.

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