Разумков вважає, що за рік роботи Ради було тільки три випадки кнопкодавства

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає досягненням той факт, що за рік його роботи в парламенті було тільки три випадки неперсонального голосування.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо, до речі, ми кажемо про здобутки, то за рік роботи було всього 3 випадки кнопкодавства. Потім був прийнятий закон, згідно з яким за це можна отримати реальне кримінальне покарання", — сказав він.

Також він повідомив, що йому, як керівнику, дуже приємно бачити, що Рада працює.

"Нарешті депутати почали приходити на засідання в середу і п'ятницю. Зараз регулярно в усі дні 290, 300 або 320 депутатів і приймаються закони. Ми нічого не відкладаємо - ми просто їх розглядаємо", — додав спікер.

Як повідомляли Українськi Новини, поки згідно з опитуванням КМІС, в червні 62% опитаних не схвалювали дії Ради, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, готовий буде виконати указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Ради, якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави.

16 січня набув чинносты закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради.

Раніше кнопкодавством займався депутат Горват, прикрившись газетою.

Також кнопкодав від "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність.

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