Вступил в силу закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Рады

Закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом Верховной Рады вступил в силу.

Он был опубликован в официальной газете Рады "Голос України" 15 января и вступает в силу 16 января, передают Українські Новини.

Закон вводит наказание за голосование депутатом парламента любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен).

Аппарату необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариев.

Председатель Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после которого он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно.

Далее председательствующий должен поручить аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он должен направить в Государственное бюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование парламентарием.

13 января Президент Владимир Зеленский подписал закон.

Кроме того, 26 декабря Конституционный Суд признал неконституционным законопроект №1027 Зеленского о лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование.