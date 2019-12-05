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05 грудня 2019, четвер, 15:26 28
Верховна Рада і партії 2019-12-05T17:45:02+02:00
Українські Новини
"Ювілейний" десятий депутат Горват кнопкодавив в Раді, прикрившись газетою

"Ювілейний" десятий депутат Горват кнопкодавив в Раді, прикрившись газетою

кнопкодавство

Позафракційний народний депутат із Закарпатської області Роберт Горват 4 грудня спійманий на "кнопкодавство" у Верховній Раді. Про це повідомляє рух "Чесно".

Під час розгляду у другому читанні проекту закону про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, він натиснув на дві кнопки "утримався" - за себе і за свого сусіда. Він "кнопкодавив" за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника Валерія Лунченка.

"Свою праву руку, яку простягнув до чужого пульта, народний обранець прикрив газетою", - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами голосування щодо поправки №20, і Горват, і Лунченко утрималися.

 

Горват – десятий нардеп, якого впіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання. У попередньому парламенті рух "Чесно" зафіксував чотири факти порушення цим депутатом процедури особистого голосування. 14 листопада 2019 року хтось з народних обранців, навпаки, кнопкодавил за відсутнього Горвата. Тоді підозра впала на вже згаданого Лунченко і ще одного мажоритарника із Закарпаття – Василя Петьовку, але точно визначити порушника не вдалося.

Раніше кнопкодав від "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність.

У серпні Президент Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.

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