"Ювілейний" десятий депутат Горват кнопкодавив в Раді, прикрившись газетою

Позафракційний народний депутат із Закарпатської області Роберт Горват 4 грудня спійманий на "кнопкодавство" у Верховній Раді. Про це повідомляє рух "Чесно".

Під час розгляду у другому читанні проекту закону про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, він натиснув на дві кнопки "утримався" - за себе і за свого сусіда. Він "кнопкодавив" за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника Валерія Лунченка.

"Свою праву руку, яку простягнув до чужого пульта, народний обранець прикрив газетою", - йдеться в повідомленні.

Згідно з результатами голосування щодо поправки №20, і Горват, і Лунченко утрималися.

Горват – десятий нардеп, якого впіймали на кнопкодавстві у Верховній Раді 9-го скликання. У попередньому парламенті рух "Чесно" зафіксував чотири факти порушення цим депутатом процедури особистого голосування. 14 листопада 2019 року хтось з народних обранців, навпаки, кнопкодавил за відсутнього Горвата. Тоді підозра впала на вже згаданого Лунченко і ще одного мажоритарника із Закарпаття – Василя Петьовку, але точно визначити порушника не вдалося.

Раніше кнопкодав від "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність.

У серпні Президент Володимир Зеленський запропонував Раді позбавляти мандатів депутатів за прогули і неперсональне голосування.