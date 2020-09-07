Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий буде виконати указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Ради, якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави, тоді як згідно з опитуванням КМІС в червні 62% опитаних не схвалювали дії Ради.

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій", — сказав він.

Разумков підкреслив, що наразі таких підстав немає.

"Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу вам відповісти. Чи не з'являться і нова каденція буде через 4 роки. Подивимося", — додав спікер.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Ради Разумков в липні отримав менше, ніж його заступники.

Зарплата Разумкова, Стефанчука і Кондратюка за липень становила по 89,3 тис. гривень.

50% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що необхідно провести позачергові вибори до Верховної Ради в 2021 році.

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