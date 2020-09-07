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07 вересня 2020, понеділок, 10:10 17
Верховна Рада і партії 2020-09-07T11:45:02+03:00
Українські Новини
Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського

Разумков готовий розпустити Раду за вказівкою Зеленського

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Верховна Рада України, Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, розпуск Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий буде виконати указ Президента Володимира Зеленського про розпуск Ради, якщо такий буде виданий і будуть для цього конституційні підстави, тоді як згідно з опитуванням КМІС в червні 62% опитаних не схвалювали дії Ради. 

Про це він сказав у інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо для цього будуть конституційні підстави, я, як і будь-який інший законослухняний громадянин, буду їх виконувати. Але я впевнений, що порушувати Конституцію також ніхто не буде, тому будемо виходити з реалій", — сказав він.

Разумков підкреслив, що наразі таких підстав немає.

"Чи з'являться вони завтра або через місяць, я, на жаль, не можу вам відповісти. Чи не з'являться і нова каденція буде через 4 роки. Подивимося", — додав спікер.

Як повідомляли Українськi Новини, голова Ради Разумков в липні отримав менше, ніж його заступники.

Зарплата Разумкова, Стефанчука і Кондратюка за липень становила по 89,3 тис. гривень.

50% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), вважають, що необхідно провести позачергові вибори до Верховної Ради в 2021 році.

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