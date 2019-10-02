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02 жовтня 2019, середа, 19:52 13
Верховна Рада і партії 2019-10-02T20:45:01+03:00
Українські Новини
Один з двох кнопкодавів зі "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність

Один з двох кнопкодавів зі "Слуги народу" "забув" перерахувати свою зарплату на благодійність

Сергій Литвиненко, фото:
Сергій Литвиненко, фото: "Страна"

Минулого тижня депутати ІХ скликання отримали першу зарплату. Але двоє нардепів обіцяли з нею розлучитися, оскільки на початку вересня 51-річного Сергія Литвиненка і 40-річну Олену Копанчук зі "Слуги народу" впіймали на кнопкодавстві. Незважаючи на прописаний пункт виключення з партії, кнопкодавів помилували. В якості спокути Литвиненко і Копанчук з трибуни параламента пообіцяли віддати першу депутатську зарплату на благодійнісит. "Брудними" перша зарплата Литвиненка склала 42 000 гривень, а Копанчук – 43 300 гривень. Чи виконали депутати свою обіцянку, дізналася "Страна".

"Нардеп Литвиненко не забув. Він вже перерахував 26 тисяч гривень трьом українцям, яким потрібна допомога: 10 000 гривень Валентині Гомонець з Рівного на операцію в онкоцентрі, по 8 тисяч отримали Ірина Мичка з Рівненської області для дочки з діагнозом астма і Ольга Харечко з села Кричильськ (Рівненщина) для хворої доньки з паховою грижею. Решту суми днями ми відправимо двом сім'ям загиблих воїнів в зоні АТО", - каже його прес-секретар Лариса Ткач.

Що стосується Олени Копанчук і її першої зарплати, чіткої відповіді видання не одержало. Сама депутатка перенаправляє на прес-секретаря, який в свою чергу, інформацією, щодо розплати за кнопкодавство не володіє.

Олена Копанчук. Фото: Олена Копанчук. Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, кнопкодав Литвиненко в Раді готувався загуляти у п'ятницю - шашлик, помідори, хлібець і пшенична "сльоза". Тим часом кнопкодавів від "Слуги народу" попередили про необхідність дотримання закону.

Більше новин про: кнопкодавство зарплата чиновників Партія "Слуга народу" Сергій Литвиненко Олена Копанчук

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