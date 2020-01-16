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16 січня 2020, четвер, 08:31 16
Верховна Рада і партії 2020-01-16T10:00:02+02:00
Українські Новини
Набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради

Набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, Неперсональне голосування, кнопкодавство
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Верховної Ради набув чинності.

Він був опублікований в офіційному виданні Ради "Голос України" від 15 січня і набирає чинності 16 січня, передають Українські Новини.

Закон вводить покарання за голосування депутатом парламенту будь-яким способом замість іншого депутата у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів (51-85 тис. гривень).

Апарату необхідно буде забезпечувати відеофіксацію голосування парламентаріїв.

Голова Ради уповноважений повідомляти про факт неперсонального голосування, після якого він повинен буде доручити рахунковій комісії вилучити картку такого депутата і провести голосування повторно.

Далі головуючий повинен доручити апарату невідкладно підготувати повідомлення про виявлене порушення, яке разом з протоколом, стенограмою, стенографічним бюлетенем відповідного засідання і відеозаписом він повинен направити в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня Рада ввела штраф до 85 тис. гривень за неперсональне голосування парламентарієм.

13 січня Президент Володимир Зеленський підписав закон.

Крім того, 26 грудня Конституційний Суд визнав неконституційним законопроект №1027 Зеленського про позбавлення депутатів мандатів за прогули і неперсональне голосування.

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Набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради
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