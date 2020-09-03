Шевченко задекларував 0,5 млн гривень зарплати за серпень

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, якого призначили на посаду 16 липня , задекларував 0,5 млн гривень зарплати, отриманої в серпні.

Про це свідчать дані його зарплати, передають Українські Новини.

Зокрема, 31 серпня Шевченко отримав 477 791 гривню зарплати в НБУ.

Перед призначення в НБУ Кирило Шевченко, серед іншого, задекларував 14,594 млн гривень зарплати в Укргазбанку в 2019 році і належить дружині земельну ділянку в Феодосії (Крим).

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня Яків Смолій, нині ексголова НБУ, подав у відставку. А 3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.

Крім того, 29 серпня рада Національного банку звільнила заступника глави НБУ Романа Борисенка, який подав заяву про звільнення 19 серпня.

Також правління НБУ прийняло рішення перевести всіх працівників Нацбанку на трудовий контракт – за трудовим контрактом звільнити людину набагато важче, для цього потрібна вагома причина.

Тим часом в січні-червні поточного року активи Національного банку України зросли на 13% до 1,2 трлн гривень.

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