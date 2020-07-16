Рада призначила головою НБУ Шевченка

Главою Національного банку Верховна Рада призначила голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

332 депутати проголосували за прийняття постанови №3387 при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кирило Шевченко народився в 1972 році.

Закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю економіст.

Працював економістом сектора вкладних операцій, економістом кредитного відділу, в.о. начальника сектора кредитного відділу із залучення кредитних ресурсів закритого акціонерного товариства "Український Кредитний Банк".

До вересня 1995 був провідним економістом сектора кредитних ресурсів кредитного відділу акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

До грудня 2006 року працював начальником відділу нормативів, заступником начальника управління активно-пасивних операцій, заступником голови правління, першим заступником голови правління банку "Фінанси та Кредит".

До травня 2009 року був головою правління Державної іпотечної установи.

З травня по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра.

З вересня 2009 по квітень 2010 року був першим заступником голови правління "Укргазбанку".

З квітня по грудень 2011 року обіймав посаду голови правління АТ "Українська Стратегічна Група".

Також із лютого по квітень 2012 року було головою правління АТ "СКПД".

З травня 2012 по серпень 2014 року було радником секретаріату голови ПАТ "Державний ощадний банк "Україна".

З 28 травня 2015 року Шевченка за результатами відкритого конкурсу обрано головою правління "Укргазбанку".

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський обговорив із директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою процес відбору кандидатів на посаду голови Національного банку.

3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ.

Раніше Українські Новини писали, що президент Володимир Зеленський пропонує Рады призначити головою НБУ Кирила Шевченка.

Тим часом, Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити.