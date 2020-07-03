Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ

Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Національного банку, який 1 липня написав і подав президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку, пояснивши це систематичним політичним тиском.

За проєкт відповідної постанови проголосували 286 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Яків Смолій був призначений на цю посаду 15 березня 2018 року.

Смолій був виконуючим обов'язки глави НБУ після того, як Валерія Гонтарева подала у відставку і пішла у відпустку у травні 2017 року.

Він обіймав посаду заступника голови НБУ з квітня 2014 року. До цього Смолій працював на керівних посадах в управлінні Національного банку україни в Тернопільській області, ВАТ "Тернопільський радіозавод" Оріон" та акціонерному банку "Аваль".

Смолій також є одним із засновників банку "Престиж" (пізніше - Ерсте Банк, Фідокомбанк).

Як повідомляли Українські Новини, 2 липня Зеленський запропонував Верховній Раді звільнити Смолія.

2 липня Мінфін скасував вже повністю підготовлене розміщення нового випуск єврооблігацій на 1,75 млрд доларів строком на 12 років за ставкою 7,3%. 750 млн доларів з цього розміщення мало піти на викуп старих випусків з погашенням в 2021-2022 роках.