НБУ відзвітував про фінрезультати за 1-е півріччя

Водночас як держбюджет недоотримав майже 20 млрд гривень з початку року, в січні-червні поточного року активи Національного банку України зросли на 13% до 1,2 трлн гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

31 серпня 2020 підписана проміжна скорочена консолідована фінансова звітність Національного банку України за перше півріччя 2020 року.

За підсумками півріччя обсяг активів Національного банку збільшився на 13%, якщо порівняти з консолідованими балансовими даними на 31 грудня 2019 і становить 1 198 900 млн грн.

Зміна обсягу активів - це результат перш за все зростання міжнародних резервів на 12,6% в доларовому еквіваленті за перше півріччя 2020 року, а також їх переоцінки в гривневому еквіваленті у зв'язку зі зміною курсу гривні до іноземних валют за цей період.

Водночас обсяг заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам, збільшився за цей період незначно, попри розгортання коронакризи.

У частини зобов'язань Національного банку за перше півріччя 2020 зросли обсяги залишків на рахунках державних і інших установ (в 3,4 раза), зате сума депозитних сертифікатів і коштів банків скоротилися (на 31% і 35,5% відповідно).

Сума консолідованого прибутку Національного банку за 6 місяців цього року склала майже 80 млрд гривень проти прибутку в 6,4 млрд гривень, який був отриманий за аналогічний період попереднього року.

Найбільший вплив на суму прибутку викликали результати переоцінки фінансових інструментів більш ніж 76 млрд гривень і процентні доходи в розмірі понад 15 млрд гривень.

Обов'язки з перерахування Національним банком прибутку до розподілу до Державного бюджету 2021 буде сформований за підсумками всього 2020 року і пронародовано навесні +2021 року.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня 2020 Національний банк перерахував до державного бюджету України 42,7 млрд гривень - всю суму частини прибутку до розподілу, визначеної для перерахування до Державного бюджету за результатами 2019 року.

Залишок коштів на ЄСР у серпні скоротився на 11,7% до 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) .

Ріст мінімальної зарплати ймовірно може стати причиною подорожчання валюти і прискорення темпів інфляції.

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