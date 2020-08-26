Рада НБУ звільнила заступника голови Нацбанку Борисенка

Тоді як 31 липня було звільнено ще одного заступника голови НБУ Сергій Холода, Рада Національного банку звільнила заступника глави НБУ Романа Борисенко

Про це повідомив у соціальній мережі Facebook глава ради НБУ Богдан Данилишин, передають Українські Новини.

"Рада НБУ прийняла рішення звільнити Р. М. Борисенка з 28 серпня за власним бажанням", — повідомив він.

Данилишин уточнив, що заяву про звільнення Борисенко подав 19 серпня.

Борисенка було призначено на посаду в 2016 році.

Як повідомляли Українські Новини, 22 липня рада НБУ призначила Юрія Гелетія заступником голови Нацбанку замість Сергія Чурія.

Крім того, Національний банк переводить частину співробітників на трудові контракти, щоб новий глава не зміг їх звільнити.

Раніше повідомлялося про те, що після відставки Якова Смолія главою Національного банку призначили голови правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка.

Також глава НБУ Кирило Шевченко зазначав, що Національний банк України повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

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