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  • Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити, – депутат
13 липня 2020, понеділок, 12:45 18
Економіка 2020-07-13T14:30:04+03:00
Українські Новини
Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити, – депутат

Нацбанк переводить працівників на трудові контракти, щоб новий голова не зміг їх звільнити, – депутат

Ирина Николенко
НБУ, Нацбанк, Національний банк України, Трудовий договір, Катерина Рожкова, Ольга Василевська-Смаглюк
Нацбанк
Нацбанк

Після того, як виконуючим обов'язки голови Національного банку України стала Катерина Рожкова, правління НБУ прийняло рішення перевести всіх працівників Нацбанку на трудовий контракт.

Про це повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

Співробітників Нацбанку переводять на трудовий контракт для того, щоб новий глава відомства не зміг звільнити людей, коли очолить заклад.

Рішення правління НБУ. Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк

Також вона додала, що за трудовим контрактом звільнити людину набагато важче, для цього потрібна вагома причина: смерть, доведений у суді вирок, або виплатити йому серйозну компенсацію.

обто звільнення всіх, хто залишиться після Смолія і Рожкової коштує державі дорожче, ніж їх довічне утримання. А що робити? Незалежний орган!" – написала вона.

Співробітників НБУ переводять на трудовий контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк

У Нацбанку переводять працівників на трудовий контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк

Рішення правління НБУ про переведення співробітників на трудовий контракт. Фото: Facebook/Ольга Василевська-Смаглюк

Як повідомляли Українські Новини, голова Національного банку України Яків Смолій подав у відставку.

Головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар прогнозував, що обійняти посаду голови НБУ найвищі шанси має Сергій Круглик, який курирував відносини з МВФ і Світовим банком, а також понад 10 років очолював міжнародний департамент Нацбанку.

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