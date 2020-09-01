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01 вересня 2020, вівторок, 20:00 7
Суспільство 2020-09-01T20:30:02+03:00
Українські Новини
1 вересня київських першокласників: святкова лінійка в масках і на відстані

1 вересня київських першокласників: святкова лінійка в масках і на відстані

Ольга Фандорина
свято, школярі, першокласники, навчання у школах

Сьогодні, 1 вересня, всі школярі України відзначають день Знань і повернення в школу після літніх канікул. Однак для першокласників України сьогодні особливе свято — вони вперше пішли в школу, та ще й за новими правилами — з соціальною дистанцією, в масках і з антисептиками в руках. Однак навіть нестабільна епідеміологічна обстановка в Києві не завадила першокласникам щиро радіти початку нового етапу в житті. 

Спори щодо умов нового навчального року в Україні тривають вже кілька тижнів, але вже зараз помітні зміни — урочисті лінійки стали коротшими, батьків не впускають до будівлі школи, на вході в саму школу проводять температурний скринінг.  

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Як повідомляли Українські Новини, в Нацполіціі не отримували інформації про порушення правил карантину в школах. 

Також Зеленський вважає, що замінити "живу" школу на школу online неможливо, але Україна готова до такого формату.

Тим часом, у перші місяці навчального року в школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

Також МОЗ затвердило рекомендації для роботи шкіл в карантин.

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