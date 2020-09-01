Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві

Крім того, на територію двору школи пропускали батьків і родичів школярів.

Так, для першокласників організували окремий вхід, масок на них не було, як і рекомендує Міністерство . Діти старших класів заходили через центральний вхід, й більшість була в масках.

, в одній з київських шкіл у вівторок, 1 вересня, успішно стартував новий навчальний рік, передають Українські Новини.

батьки розгублені і хвилюються, як в школу підуть першокласники

У той час, як

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, 1 вересня за парти сіли понад 30 000 першокласників, які будуть навчатися за програмою Нової Української Школи (НУШ).

Відзначається, що для створення освітнього простору НУШ придбано одномісні парти, сучасні меблі, комп'ютерну техніку з мультимедійним контентом, дидактичні матеріали, проведено ремонт класних кімнат.

До нового навчального року відремонтовано кожен 3-й кабінет для першокласників.

Виконуючий обов'язки першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський відповів, що новий 2020-2021 навчальний рік для 429 закладів загальної середньої освіти (понад 310 тис. учнів) починається в особливих умовах з дотриманням протиепідемічних правил.

Майже на 28 млн гривень вже закуплено дезінфікуючі і миючі засоби для проведення санітарно-гігієнічної обробки приміщень та щоденного прибирання, засоби індивідуального захисту, безконтактні термометри, паперові рушники тощо.

Як повідомляли Українські Новини, в КМДА заявили, що якщо вчитель захворіє на коронавірус, то школу можуть закрити.

Також в навчальних закладах у період карантину не дозволяється харчування по типу "шведського столу" та з самообслуговуванням.

Тим часом школи починають роботу за новими правилами у зв'язку з епідемією коронавірусу.

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