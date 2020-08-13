На початку навчального року у школах перевірятимуть, як учні засвоїли метаріал, вивчений дистанційно

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що у школярів у перші місяці навчального року будуть перевіряти знання, які вони засвоювали під час дистанційного навчання, тоді як навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно. Перевірка відбуватиметься завдяки "коригуючому навчанню".

Про це сказано в матеріалі РБК-Україна.

"Саме в перші місяці 2020 - 2021 навчального року в школах буде організоване так зване "коригуюче навчання", під час якого вчителі зможуть з'ясувати засвоєння учнями того матеріалу, який припав на карантин", — сказали РБК-Україна в пресслужбі відомства.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з соцопитуванням, половина батьків проти онлайн навчання в школах. Батьки відповіли, що зіткнулися зі зниженням рівня успішності дітей і браком уваги вчителів до потреб дітей.

Раніше Кабмін дав роз'яснення, як і коли розпочнеться новий навчальний рік у ВНЗ. Виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес у новому навчальному році.

Тим часом МОЗ затвердив рекомендації для роботи шкіл під час карантину.