1 вересня для першокласників Києва: батьки розгублені, вчителі обурені

Поки Київ у "жовтій" карантинній зоні, всі батьки школярів у напрузі — як проходитиме навчальний рік, чи не введуть чи знову дистанційне навчання і головне — як в школу підуть перші класи, в учнів яких ще немає досвіду навчання. Як пройде 1 вересня біля першокласників Києва, передають Українські Новини.

Урочисті традиційні щорічні лінійки в цьому році пройдуть тільки для перших класів — у скороченому варіанті. Лінійка першокласників триватиме 20-30 хвилин, після чого новоспечених школярів поведуть у класи для першого уроку.

Учням потрібно обов'язково мати з собою:

2—3 маски на день

антисептичні вологі серветки

особиста пляшка з питною водою

Батьків у школи не пускатимуть, натомість комунікація буде проводиться в соцмережах. Іграшки в цьому році в школах строго заборонені, а ігри дозволені тільки з використанням безконтактної технології.

Також у деяких школах попередили про заборону на квіти в подарунок учителям.

Батьківські збори в цьому році також проводилися в скороченому режимі, а багато батьків скаржаться, що про те, як буде проводиться навчання в школах не знають досі. Деякі школи ввели навчання "тиждень через тиждень", деякі — поділили учнів на кілька груп і ввели зміни в навчальному процесі.

Вчителі також скаржаться на те, що за новими правилами МОЗ, якщо в школі двоє людей захворіли на COVID-19, то школу переводять на дистанційне навчання і вчитель втрачає ставку через це.

Як повідомляли Українські Новини, Київ включили у "жовту зону" карантину.

Тим часом, у перші місяці навчального року в школярів перевірятимуть знання після дистанційного навчання.

Також МОЗ затвердило рекомендації для роботи шкіл у карантин.

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