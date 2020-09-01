У Нацполіціі не отримували інформацію про порушення правил карантину в школах

Навчальний рік в умовах COVID-19. Фото: Валерія Назаренко

Навчальний рік в умовах COVID-19. Фото: Валерія Назаренко

Національна поліція не отримувала інформацію про порушення правил карантину в школах 1 вересня, під час початку нового навчального року.

Про це в відомстві повідомили Українським Новинам.

"Такої інформації (про порушення) немає", - повідомили у відомстві.

За даними поліції, заходи в День знань пройшли спокійно.

У поліції не повідомили, скільки правоохоронців було задіяно для охорони громадського порядку 1 вересня.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 вересня в Україні навчання починають більш 4,2 млн учнів, в тому числі 428 тис. першокласників.

30 тис. першокласників почали навчання в школах Києва.

Раніше в Київській міській державній адміністрації заявили, що якщо вчитель заразиться коронавірусом, то школу можуть закрити.



Крім того, Чернівці розпочали навчальний рік в школах дистанційно через віднесення до "червоній" зоні епідопасності. В умовах "червоної" зони навчальні заклади працюватимуть до 14 вересня. До 14 вересня дитсадки не працюватимуть.



Тим часом з початком нового навчального року в Україні може вирости захворюваність COVID-19.

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