Зеленський вважає, що замінити навчання в школі на online-формат неможливо, але Україна до цього готова

Президент України Володимир Зеленський вважає, що онлайн-форматом не можна замінити "живе" навчання в школі. Однак якщо буде велика хвиля захворюваності на коронавірус , то Україна буде готова перейти до дистанційної форми навчання.

Про це він розповів під час поїздки в Полтавську область.



"Я розумію, що школа online — це не вихід, тому що для дітей головне спілкування, діалог і відчуття свободи. Такої свободу і такого спілкування ти можеш навчитися тільки в школі... Дійсно, замінити живу школу на школу online неможливо, хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19", — сказав Зеленський під час поїздки в Полтавську область.



Він зазначив, що Україна навесні провела експеримент з навчанням online і трансляцією уроків на телебаченні, оскільки Інтернету поки що немає в селах.

Зеленський побажав дітям здоров'я і свободи, а вчителям — берегти себе.

Раніше Зеленський в в соціальній мережі Facebook привітав усіх учнів і викладачів з початком нового навчального року.



"Вітаю з початком нового навчального року викладачів і студентів, учителів і школярів, вихователів і дошкільнят! І, звичайно, всіх батьків", — написав він.



Президент підкреслив, що цей рік особливий.



"До традиційного ранкового "візьми змінку" додається "візьми маску". Крім знайомого "не викрикуйте — піднімайте руки", кажуть "не забувайте дезінфікувати руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах" приходить "будь ласка, тримайте дистанцію". Безпечні умови під час навчання — головний пріоритет. Ми віримо, що і педагоги, і батьки, і всі інші, хто причетний до освітнього процесу, будуть відповідальними", — зазначив він.



Зеленський додав, що потрібно адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров'я є однаково важливими.



"Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6. Вірю, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть в майбутньому надійною опорою і запорукою успішної та процвітаючої незалежної України. Вірю, що майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри вже через рік приєднаються до спільної побудови такої держави. Всіх з Днем знань", — написав Президент.



Як повідомляли Українські Новини, Чернівці розпочали навчальний рік в школах дистанційно через віднесення міста до "червоної" зоні епіднебезпеки.



Крім того, в Нацполіціі не отримували інформацію про порушення правил карантину в школах.

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