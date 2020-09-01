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01 вересня 2020, вівторок, 16:59 7
Суспільство 2020-09-01T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленський вважає, що замінити навчання в школі на online-формат неможливо, але Україна до цього готова

Зеленський вважає, що замінити навчання в школі на online-формат неможливо, але Україна до цього готова

Валерия Драгомирова
Карантин, Навчання, навчання в школі, Дистанційне навчання
Зеленський. Фото: Офіс президента
Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що онлайн-форматом не можна замінити "живе" навчання в школі. Однак якщо буде велика хвиля захворюваності на коронавірус, то Україна буде готова перейти до дистанційної форми навчання.

Про це він розповів під час поїздки в Полтавську область. 


"Я розумію, що школа online — це не вихід, тому що для дітей головне спілкування, діалог і відчуття свободи. Такої свободу і такого спілкування ти можеш навчитися тільки в школі... Дійсно, замінити живу школу на школу online неможливо, хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19", — сказав Зеленський під час поїздки в Полтавську область. 

Він зазначив, що Україна навесні провела експеримент з навчанням online і трансляцією уроків на телебаченні, оскільки Інтернету поки що немає в селах.

Зеленський побажав дітям здоров'я і свободи, а вчителям — берегти себе.

Раніше Зеленський в в соціальній мережі Facebook привітав усіх учнів і викладачів з початком нового навчального року.

"Вітаю з початком нового навчального року викладачів і студентів, учителів і школярів, вихователів і дошкільнят! І, звичайно, всіх батьків", — написав він.

Президент підкреслив, що цей рік особливий.

"До традиційного ранкового "візьми змінку" додається "візьми маску". Крім знайомого "не викрикуйте — піднімайте руки", кажуть "не забувайте дезінфікувати руки". А на зміну легендарному "не бігайте по коридорах" приходить "будь ласка, тримайте дистанцію". Безпечні умови під час навчання — головний пріоритет. Ми віримо, що і педагоги, і батьки, і всі інші, хто причетний до освітнього процесу, будуть відповідальними", — зазначив він.

Зеленський додав, що потрібно адаптуватися до ситуації, коли і знання, і здоров'я є однаково важливими.

"Бажаю всім завжди 12 балів і 36,6. Вірю, що тисячі українських першокласників, які сьогодні переступили поріг школи, стануть в майбутньому надійною опорою і запорукою успішної та процвітаючої незалежної України. Вірю, що майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри вже через рік приєднаються до спільної побудови такої держави. Всіх з Днем знань", — написав Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Чернівці розпочали навчальний рік в школах дистанційно через віднесення міста до "червоної" зоні епіднебезпеки.

Крім того, в Нацполіціі не отримували інформацію про порушення правил карантину в школах. 

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