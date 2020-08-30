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30 серпня 2020, неділя, 12:39 6
Суспільство 2020-08-30T13:45:02+03:00
Українські Новини
Через спеку в Україні рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Через спеку в Україні рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

Ольга Фандорина
Рятувальники, пожежна небезпека, спека, літо
Пожар. Фото: пресс-служба ГСЧС
Пожар. Фото: пресс-служба ГСЧС

У неділю, 30 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки через спекотну погоду останніх літніх вихідних. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"30 серпня в південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні відомства.

Пожарная опасность. Фото: УкргидрометцентрПожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр

Раніше Українські Новини писали, що  синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому  стихія вируватиме все частіше.

В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня.

28-30 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південних, східних і більшості центральних областей.

Тим часом синоптики дали прогноз на осінь: теплий вересень змінить аномально холодний жовтень.

Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.

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