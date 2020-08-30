Через спеку в Україні рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

У неділю, 30 серпня, в Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки через спекотну погоду останніх літніх вихідних. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. "30 серпня в південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні відомства. Пожарная опасность. Фото: Укргидрометцентр Раніше Українські Новини писали, що синоптик дав попередній прогноз на осінь . Крім того, метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме все частіше. В останні літні вихідні повернеться спека. Прогноз погоди на 29 серпня. 28-30 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки в південних, східних і більшості центральних областей. Тим часом синоптики дали прогноз на осінь: теплий вересень змінить аномально холодний жовтень. Коли прийде осіннє похолодання. Гідрометцентр дав прогноз погоди на вересень.