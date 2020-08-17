Аномальна спека та небезпечні стихійні явища: синоптики дали довгостроковий прогноз

В той час, як в Україну на початку тижня повернеться спека, погода в Україні лютує вже не перший місяць. Проте метеорологи застерігають, що надалі негода вируватиме все частіше.

Як пише "24 канал", у 2020 році погодні аномалії спіткали чи не всі регіони України. Спочатку – тепла зима, потім холодна весна, затяжна посуха, пилові бурі та руйнівні повені. Якщо раніше заливало в основному західні регіони, то в цьому році повені добралися і до Сходу.

У Гідрометцентрі кажуть, що кліматичні несподіванки будуть частішати.

"Досить підвищений температурний фон і це призводить до того, що збільшується кількість небезпечних стихійних явищ", – пояснила заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Як це позначиться на врожаї

Несприятливі погодні умови вдарили по сільському господарству. Тому, на щорічному з'їзді аграріїв фахівці констатували, що в деяких регіонах спецтехніка майже не виїжджала на поля через неврожай. А це може істотно вплинути на загальнонаціональні запаси продуктів

В асоціації фермерів запевняють, голодною Україна не залишиться, однак, запаси вже менше звичних. Тому ціни для населення можуть зрости. У зоні ризику – цибуля, огірки, помідори, кукурудза та зернові.

А що зі здоров'ям

Через нестачу вітамінів і різких перепадів погоди дають про себе знати проблеми зі здоров'ям, попереджають лікарі.

"Різка зміна погоди-це зміна атмосферного тиску. Найбільше погода впливає на людей із захворюваннями або особливостями центральної нервової системи. Це люди з ішемічними хворобами серця і люди з гіпертонічною хворобою", – зазначив лікар Віктор Сидоренко.

Яка причина

До життя з новим кліматом можна вже звикати, кажуть екологи. Різкі зміни повеней на посухи – одне з наслідків підвищення температури Землі. А це результат забруднення повітря парниковими газами.

"Йде не просто глобальне потепління. Я кажу за річки, кажу за кількість автотранспорту, за зелені насадження, тому що зараз фермери дуже часто, отримуючи паї, вирубують зелені насадження. Дуже велика кількість СО2. Природа помститься в будь-якому випадку", – наголосила еколог Тетяна Лампіка.

За історію незалежності Україна вже не раз входила в список топкраїн за викидами, що забруднюють повітря. Протягом 29 років держава зменшила їх кількість з 15 мільйонів тонн до майже 3-х. А 5 років тому підписала Паризьку кліматичну угоду. Втім, цього недостатньо.

Світові вчені запевняють, якби обсяги глобального потепління вдалося скоротити вдвічі, стало б менше випадків аномальної спеки, злив, вимирало б менше біологічних видів, залишилося б більше коралових рифів.

Прогноз погоди в Україні на 2 тижні.

Раніше Українські Новини писали, якою буде погода в серпні.

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