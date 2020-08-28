Рятувальники попередили про надзвичайну пожежонебезпеку

Після різкого погіршення погоди в Києві , і появи потім подвійної веселки , сьогодні, 28 серпня, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це сказано в повідомленні ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, повідомляється, що з 28 по 30 серпня в південних, східних, більшості центральних областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"За інформацією Укргідрометцентру, 28-30 серпня в південних, східних, більшості центральних областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 28 серпня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +16 градусів, вдень +20 ... +22 градуси.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +14 градусів, вдень +19 ... + 4 градуси.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +17 ... +24 градуси.

Також синоптик дав попередній прогноз на осінь.

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